Quinté du samedi 4 février 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 4 février 2023 à Deauville, le Prix du Tréport. Départ à 15h15. 15 partants. Plat. Handicap. 1.900 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 4 ans et plus.

Alors que le PMU lance ses Super Samedis, on aurait pu imaginer rester à Vincennes, où il y a course et alors qu’on est toujours en plein dans le meeting d’hiver, plutôt que de nous voir imposer un énième quinté sur le sable, susceptible de charrier des arrivées d’outsiders…

Bref, avec Christophe Soumillon sur le dos, le 9 Young Man, qui vient d’échouer d’assez peu dans la course référence, devrait être en mesure de confirmer, et donc de l’emporter. Avec Aurélien Lemaître, le 8 Portalis, qui est lui aussi en pleine forme, peut lui être directement opposé.

Notre dernière minute, le 5 Great Rotation n’est plus à présenter, lui qui conclut régulièrement à l’arrivée de gros handicaps de ce genre ces derniers temps. Avec un peu de gourmandise, il pourrait même ambitionner la victoire, c’est dire…

Valeurs sûres à ce niveau, le 1 Pont Mirabeau est une autre possibilité, tandis que le 12 Super Super Sonic, après une nécessaire rentrée… et une paire d’œillères australiennes qu’il portera pour la première fois, devrait courir en nets progrès.

Attention enfin au 7 Bougainvillier, qui court son premier quinté et qui peut s’y révéler d’emblée… À noter que le 11 sera non-partant.

Les pronostics :

9. Young Man

8. Portalis

5. Great Rotation

1. Pont Mirabeau

12. Super Super Sonic

15. Circo Massimo

7. Bougainvillier

Le dernière minute :

5. Great Rotation

Résultats du jeudi 2 février à Vincennes :

La favorite de RTL a échoué, mais la dernière minute manque la victoire de peu. La sélection indique le Quarté.

