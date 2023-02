Quinté du samedi 11 février 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 11 février 2023 à Vincennes, le Prix de Munich. Départ à 15h15. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l’autostart. Trotteurs de 6 à 11 ans.

Il y a un gouffre entre le Prix de France, la Speed Race ZEturf, qui fournira le quinté dominical, et ce Prix de Munich, disputé sur la distance. Pourtant, notre favori, le 12 Héraut d’Armes aurait eu fière allure dans le quinté de dimanche, mais ne devrait avoir aucune peine à s’illustrer ici, à la condition de surmonter le départ en seconde ligne (mais il s’élance dans le dos du 5 Elite de Jiel, retenue dans notre sélection et bonne « débouleuse ») et, surtout, de rester sage.

Bonne lauréate sur ce parcours le 29 janvier, le 16 Allegra Gifont lui sera directement opposée, tandis qu’avec le 8 Hokkaido Jiel, nous avons un sacré dilemme. En valeur pure, il est en effet le trotteur de classe du lot, au même titre que notre favori, mais il évolue sur une distance qui n’est pas la sienne. Cela dit, il s’est imposé avec une telle désinvolture sur plus long en dernier lieu, qu’on ne peut faire fi de ses chances ici.

A la condition de pouvoir élever son niveau de jeu, le 2 Emeraude de Bais défendra également une belle chance, sur un parcours où elle a quelques références dignes d’intérêt. C’est notre dernière minute, et une possible surprise pour la victoire. En dépit de son numéro, le 10 El Greco Bello tentera les amateurs de bons outsiders. La drive en Benjamin Rochard, l’une des révélations de ce meeting est en outre un gage de sérieux...

Les pronostics :

14. Héraut d’Armes

16. Allegra Gifont

8. Hokkaido Jiel

2. Emeraude de Bais

10. El Greco Bello

1. Doux Parfum

5. Elite de Jiel

Le dernière minute :

2. Emeraude de Bais

Résultats du jeudi 9 février à Cagnes-sur-Mer :

Le favori de RTL se classe 2e. La dernière minute court mal, 12e.

