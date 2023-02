Quinté du mercredi 8 février 2023 à Vincennes : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mercredi 8 février 2023 à Vincennes, le Prix de Châteauroux. Départ à 13h55. 15 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.100 mètres. Grande piste. Départ à l’auotstart. Trotteurs de 7 à 10 ans. Il fallait jouer le 4, le 13, le 6, le 1 et le 5.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Belle course, où personne n’est à l’abri de surprises. Il ne devrait pas y en avoir pourtant avec notre favorite, le 3 Zante Laser, en pleine forme et plus performante sur les parcours de vitesse alors qu’elle vient de se mettre en évidence sur la distance. En dépit du numéro 1, le 1 Elène Bourgeoise ne part pas battue d’avance pourtant, les autres trotteurs de la première ligne étant au mieux condamnés à disputer les accessits.

En seconde ligne, en revanche, la qualité est au rendez-vous avec notre dernière minute, le 12 Dats So Cool, un Suédois qui débute tardivement sur notre sol mais qui aurait été franchement déclassé s’il s’était élancé en tête. Là, il devra compter sur un parcours aux petits oignons pour y parvenir, tâche possible pourtant avec la maestria de Mathieu Mottier. Le 13 Zorro Wind est une autre possibilité, le 15 Rotate également. Un regret, léger celui-là, le 14 Gilmour…

Les pronostics :

3. Zante Laser

1. Elène Bourgeoise

12. Dats So Cool

13. Zorro Wind

4. Fanatic Flash

15. Rotate

5. Fulmida

Le dernière minute :

12. Dats So Cool

Résultats du lundi 6 février à Vincennes :

La favorite de RTL s’impose brillamment, la dernière minute est 3e, la sélection propose le Tiercé.

