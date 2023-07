Quinté du mercredi 5 juillet 2023 à Enghien : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du mercredi 5 juillet 2023 à Enghien, le Prix de la Place Saint-Augustin. Départ à 18h00. 15 partants. Trot attelé. 2.150 mètres. Départ à l’autostart. Juments de 4 ans.

A se demander ce qu’ont bien pu faire les parieurs pour qu’on leur serve jour après jour d’aussi mauvais quintés… Là encore, ça n’est pas terrible du tout, avec un tout petit lot de pouliches, dont le seul point commun est d’être toutes constamment fautives.

Avec le 2 Jodleuse Mag, qui est en valeur l’une des meilleures du lot, on tire le pompon, celle-ci ayant été disqualifiée deux fois en trois tentatives sur cette piste. Pourquoi dès lors la retenir en tête ? Parce que le meilleur driver de France, Eric Raffin, est à ses commandes, et qu’il faut lui souhaiter également d’être un excellent dompteur…

Le 8 Jolly Lady est une autre possibilité, tout comme le 15 Junon de Lou, les deux juments présentant le désagrément de s’élancer à l’extérieur.

Le 13 Jenny Beach est l'outsider de RTL. On est sûr avec elle qu'elle mettra son cœur sur la piste. On fait ce choix, mais on aurait pu glisser dans cette rubrique toutes les autres, tant ce quinté s'apparente à un jeu de bonneteau.











































































































































































































































































Les pronostics :

2. Jodleuse Mag

8. Jolly Lady

13. Jenny Beach

15. Junon de Lou

1. Java des Augeries

6. Joyce des Granges

11. Jamaica Brown

















































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

Résultats du lundi 3 juillet 2023 à Clairefontaine-Deauville : :

8e, le favori de RTL n’a pas eu le gaz lui permettant de se hisser dans le Quinté. L’outsider de RTL (2e) court en revanche de première.