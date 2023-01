Quinté du mercredi 25 janvier 2023 à Pau : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mercredi 25 janvier 2023 à Pau, le Prix Etalon Castle du Berlais, Prix René Cramail. Départ à 13h50. 16 partants. Haies. Terrain collant. Handicap. 3.800 mètres. Corde à droite. Chevaux de 5 ans et plus. Il fallait jouer le 13, le 4, le 12, le 3 et le 15.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Après Cagnes et le plat, Vincennes et le trot, retour à Pau, avec le meeting d’obstacles et un quinté une nouvelle fois difficile. Cinquième pour ses débuts sur la piste pyrénéenne, le 8 Chichi de la Vega avait besoin sans doute d’y prendre ses marques, ce qui fut fait, et de bonne manière. Il peut viser le succès ici, lui qui est l’un des plus expérimentés à ce niveau, même s’il n’a encore jamais vaincu dans cette catégorie.

Etonnant en dernier lieu, le vieux Saint Anjou (11 ans désormais) a manifestement de beaux restes et rien ne l’empêche d’en apprendre encore aux jeunots qu’il affront ici. Le 5 Lyon Clermont, notre dernière minute, vient de devancer notre favori. Il va encore une fois donner le meilleur de lui-même dans ce handicap dont il a la pointure.

Toujours à l’arrivée, le 7 Picnic mérite crédit, tout comme, pour une fois à ce niveau, le « Nicolle » Keep Hope de Roche. Quand au 4 Trou Normand, c’est pour nous un regret, mais, même si on aimerait bien, on en peut pas tous les mettre...

Les pronostics :

8. Chichi de la Vega

14. Saint Anjou

5. Lyon Clermont

1. Grand de Thaix

7. Picnic

6. Keep Hope de Roche

3. Baladin de Mesc

Le dernière minute :

5. Lyon Clermont

Résultats du lundi 23 janvier à Cagnes-sur-Mer :

Avantage étonnant aux finisseurs, d’où une mauvaise performance du favori de RTL (14e) et de la dernière minute (10e), qui se sont tout à tout éteints après avoir mené.

