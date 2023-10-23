Quinté du mardi 24 octobre 2023 à Auteuil : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quint\u00e9 du mardi 24 octobre 2023 \u00e0 Auteuil, le Prix Santo Pietro. D\u00e9part \u00e0 13h50. Haies. Handicap. Listed-race. Terrain tr\u00e8s souple. 3.600 m\u00e8tres. Chevaux de 4 ans. On prend les m\u00eames et on recommence puisque l\u2019on retrouve ici certains des protagonistes des Prix Guillaume de Pracomtal (le 3 octobre, remport\u00e9 par le 1 Edwina devant le 6 Razhon Park ) et Alain et Gilles de Goulaine (le 12 septembre). En toute logique, le 6 Roazhon Park sera sans doute le grand favori de ce handicap hupp\u00e9, et ce m\u00eame si le jockey Felix de Giles, sur la touche, est remplac\u00e9 par L\u00e9o-Paul Br\u00e9chet. En vue lors des courses pr\u00e9cit\u00e9es, le 9 Mamix\u2019s Passion est de nouveau attebndu \u00e0 l\u2019arriv\u00e9e, tout comme le 12 Le Roi David et le 14 Hill of Bambou . L\u2019outsider de RTL, le 7 Jury Bleu , constitue un pari audacieux, le prot\u00e9g\u00e9 de Dominique Bressou n\u2019ayant pas \u00e9t\u00e9 revu depuis le 17 juin. Toutefois, le terrain tr\u00e8s souple voire collant sera un plus pour lui. Jug\u00e9 sur sa derni\u00e8re sortie, il a le droit d\u2019int\u00e9grer la combinaison gagnante \u00e0 belle cote. Les pronostics :. 6. Roazhon Park 1. Edwina 9. Mamix\u2019s Passion 12. Le Roi David 14. Hill Of Bambou 7. Jury Bleu 4. Royale Milady Has. L\u2019outsider de RTL :. 7. Jury Bleu. R\u00e9sultats du dimanche 22 octobre 2023 \u00e0 Saint-Cloud :. La favorite de RTL (7e) a surestim\u00e9 sa qualit\u00e9. Quant \u00e0 l\u2019outsider de RTL, class\u00e9e avant-derni\u00e8re, elle n\u2019a jamais pu se rabattre apr\u00e8s le d\u00e9part.