Quinté du mardi 21 février 2023 à Vincennes : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du mardi 21 février 2023 à Vincennes, le Prix du Chesnay. Départ à 13h50. 13 partants. Trot attelé. 2.850 mètres. Grande piste. Trotteurs de 7 à 11 ans. Il fallait jouer le 10, le 8, le 7, le 2 et le 3.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Même si ce quinté n’a pas fait le plein, ce Prix du Chesnay réunit de très bons compétiteurs, à commencer par notre préféré, le 10 Go on Boy, pour lequel le déferrage (il reste chaussé ici) est sujet anecdotique. En valeur pure, ce sujet de facture classique mérite un large crédit, aucun de ses rivaux ne pouvant produire la carte de visite qui est la sienne. Seul hic, il n’est pas toujours sage.

Associé désormais à son entraîneur, le 8 Goéland d’Haufor n’a certes pas fait le meeting qu’on pouvait attendre de lui, mais cette épreuve peut lui apporter une belle consolation. Quant à For You Madrik, il vient de bien se comporter dans un quinté de bonne facture, et l’on note que Benoît Robien l’a préféré au 7 Espoir du Noyer, très intermittent, mais capable de conserver une place dans la bonne combinaison, s’il le veut.

Notre dernière minute, le 2 Fanfaronneur, a déçu lors de ses deux dernières tentatives parisiennes, mais il vient de reprendre du moral en se plaçant à Châteaubriant. C’est un parfait empêcheur de trotter en rond...

Les pronostics :

10. Go on Boy

8. Goéland d’Haufor

13. For You Madrik

1. Galago du Cadran

2. Fanfaronneur

11. Fifty Five Bond

7. Espoir du Noyer

Le dernière minute :

2. Fanfaronneur

Résultats du dimanche 19 février à Vincennes :

Le favori de RTL a pris le galop quand il entamait son rapproché. La dernière minute est 6e.

