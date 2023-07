Quinté du mardi 11 juillet 2023 à Châteaubriant : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du mardi 11 juillet 2023 à Châteaubriant, le Prix Xavier Hunault. Départ à 18h00. R1C8. 15 partants. Trot. Course C. Européenne. 3.000 mètres. Corde à droite. Pour Trotteurs de 6 à 10 ans inclus.

Malgré la distance longue de 3.000 mètres, nous accordons une préférence aux concurrents du premier échelon et plus particulièrement aux six ans. Le 5 Hamandina monte en puissance après un petit break en fin d’hiver. Elle a déjà fait ses preuves à main droite et peut mettre tout le monde d’accord à l’issue d’un bon parcours. Le 1 Howdy Quick manque de références sur cette corde, mais il devrait pouvoir tourner sur cette grande piste.

Le 2 Devs Definitif reste sur d’excellentes prestations sous la selle et a également prouvé son talent au sulky durant le meeting hivernal. Le 8 Balsamine Font vient de terminer tout près d’un certain He And Me, lauréat du quinté de samedi à Enghien. Le 7 Falco des Rochers évolue dans son jardin à Châteaubriant, où il compte quatre succès en sept tentatives. Il constitue un bel outsider.

Le 13 Filou d’Anjou a réalisé une bonne rentrée sur l’herbe de Montluçon et retrouve Eric Raffin pour l’occasion. Enfin, le 14 Héraut d’Armes représente le cheval de classe du lot. Toutefois, il n’a pas été revu depuis le 21 avril et peut logiquement manquer.



























































































































































































































































































































Les pronostics :

5. Hamandina

1. Howdy Quick

2. Devs Definitif

8. Balsamine Font

7. Falco des Rochers

13. Filou d’Anjou

14. Héraut d’Armes

































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

7. Falco des Rochers



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info