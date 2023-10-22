Quinté du lundi 23 octobre 2023 à Marseille-Borély : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le Quint\u00e9 du lundi 23 octobre 2023 \u00e0 Marseille-Bor\u00e9ly, le Handicap de Marseille. D\u00e9part \u00e0 13h50. 14 partants. Plat. Handicap. 2.000 m\u00e8tres. Terrain souple. Pur-sang de 3 ans et plus. Ce n\u2019est pas la quint\u00e9 de l\u2019ann\u00e9e, et il fait faire avec. Favori du handicap de r\u00e9f\u00e9rence, le 8 Esprit Joyeux y avait cruellement d\u00e9\u00e7u, mais sera repris en confiance vu la r\u00e9ussite de l\u2019entra\u00eenement dont il d\u00e9pend. Il faudra donc se m\u00e9fier \u00e9galement de son compagnon d\u2019\u00e9curie, le 12 Cortez Bank , m\u00eame si ce dernier s\u2019\u00e9lance \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur dans une course qui devrait, comme souvent, se jouer \u00e0 la corde. Le 5 Zariyannka d\u00e9pend elle aussi d\u2019un effectif qui marche sur l\u2019eau. Jug\u00e9e digne de courir au niveau semi-classique cet \u00e9t\u00e9, elle est bien plac\u00e9e au poids dans cette joute et m\u00e9rite d\u2019\u00eatre retenue, comme le 10 Rio d\u2019Octobre , s\u2019il parvient \u00e0 effacer la p\u00e9nalisation cons\u00e9cutive \u00e0 sa victoire r\u00e9cente dans cette cat\u00e9gorie. Le 4 Laos est enfin l\u2019outsider de RTL. R\u00e9cent troisi\u00e8me sur ce parcours alors qu\u2019il portait les \u0153ill\u00e8res australiennes qu\u2019il n\u2019aura pas ici, il a pour lui la corde 1, qui peut l\u2019emmener tr\u00e8s, tr\u00e8s loin, d\u2019autant que sa valeur actuelle est proche de celle qui \u00e9tait la sienne en d\u00e9but d\u2019ann\u00e9e quand il enlevait un quint\u00e9 \u00e0 Cagnes-sur-Mer sur la distance qui nous int\u00e9resse. Les pronostics :. 8. Esprit Joyeux 1. Dar Toungi 5. Zariyannka 10. Rio d\u2019Octobre 4. Laos 6. Solid Spirit 12. Cortez Bank. L\u2019outsider de RTL :. 4. Laos. R\u00e9sultats du samedi 21 octobre 2023 \u00e0 Longchamp :. Le favori de RTL s\u2019impose \u00e0 la lutte. L\u2019outsider de RTL (15e) a \u00e9t\u00e9 mis hors course par un adversaire dans la phase finale.