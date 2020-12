Quinté+ du lundi 21 décembre 2020 à Chantilly : les pronostics

publié le 21/12/2020 à 11:03

Quinté du lundi 21 Décembre à Chantilly - PLAT. Prix de la Piste des Lions - Handicap - 1600 mètres, Piste en Sable Fibré - Pur-Sang de 3 ans et plus - 16 partants - Départ à 13h50. C'est un quinté difficile que propose Chantilly, mais un quinté synonyme de gros rapports.

Impossible d'aller contre la candidature du 3 WONDER BOY, qui cherche un deuxième succès à ce niveau et ne tardera pas à le trouver. Sorti de cette base en airain, tout devient possible. Le 14 MERI SENSHI semble capable de refaire surface, à la faveur d'une situation pondérale améliorée.

Notre dernière minute, le 12 LA POUTANESCA, est une véritable "bête à tiercé", qui aime les gazons lourds mais ne déteste pas la fibrée pour autant. Lauréat à ce niveau en dernier lieu, le 1 DARSHANO sera assez injustement délaissé au betting. Pourtant, il semble encore avoir quelque marge dans cette catégorie. En vue récemment sur ce parcours, le 7 SENATOR FROST mérite également quelque crédit. Faites vos jeux !

Les pronostics

3 WONDER BOY

14 MERI SENSHI

12 LA POUTANESCA

8 ART PREMIER

1 DARSHANO

6 ASTERIOS

7 SENATOR FROST

La dernière minute

12 LA POUTANESCA

Résultats du samedi 19 décembre

Le favori de RTL a gagné, la Dernière Minute s'est classée deuxième, la Sélection indique le Quarté.