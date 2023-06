Quinté du lundi 19 juin 2023 à Saint-Cloud : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du lundi 19 juin 2023 à Saint-Cloud, le Prix Magic Night. Départ à 18h00. 16 partantes. Plat. Handicap. 2.000 mètres. Terrain bon à souple. Juments de 4 ans et plus.

S’il y a une logique, le 9 Looking at Me, qui s’est montrée très appliquée depuis le début de saison, s’imposera. Toutefois, la logique et la course du Quinté faisant rarement bon ménage, on peut de nouveau s’attendre, vu le lot et les juments qu’il appelle, à quelques surprises.

Nonobstant, notre favorite est un point d’appui plus que sérieux ici, tout comme d’ailleurs le 10 Fayona, autre spécialiste des courses en bon terrain. Le 4 Veules, l’outsider de RTL, a montré suffisamment de qualité depuis le début de sa carrière pour ambitionner un bon classement dès ses premiers pas à ce niveau. Seul hic, son 15 à la corde, qui ne devrait toutefois pas déranger Gérald Mossé outre-mesure.

Le 1 Pingo est une possibilité, et, en bas de tableau, le 15 Lauper, qui fait un long déplacement depuis Mont-de-Marsan, une autre. C’est ouvert, on vous dit !































































Les pronostics :

9. Looking at Me

10. Fayona

4. Veules

8. Darkaniya

1. Pingo

15. Lauper

11. Solkia









































































































































































































































L’outsider de RTL :

4. Veules

Résultats du samedi 17 juin à Enghien-Soisy :

Le favorite de RTL se classe 2e, l’outsider de RTL (9e) échoue faute de rythme. La sélection indique le Tiercé.

