Quinté du jeudi 9 février 2023 à Cagnes-sur-Mer : les résultats

Retrouvez les résultats du quinté du jeudi 9 février 2023 à Cagnes-sur-Mer, le Prix Henri Rossi. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.600 mètres. Piste en sable fibré. Pur-sang de 4 ans et plus. Il fallait jouer le 12, le 2, le 1, le 16 et le 15.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Des valeurs sûres, d’autres très incertaines et des révélations possibles, tel est le cocktail proposé par ce quinté de plat (sur sable fibré évidemment, anachronisme auquel nous sommes désormais habitués, et, de notre côté, totalement blasés, avouons-le).

Les valeurs sûres, ce sont tout d’abord notre favori, le 2 Wonder Boy, qui tourne autour du pot, c’est le moins qu’on puisse en dire, et qui bénéficie ici du renfort de Christophe Soumillon, mais aussi le 1 Dar Toungi, pratiquement toujours dans l’argent, dans cette catégorie et ailleurs.

La révélation, ce peut être ici le 7 Apollo, qui n’a couru que trois fois, héritant du coup d’une valeur 37 dite de méfiance et qui a pour lui le jockey, Maxime Guyon, et contre lui, le numéro de corde, le 16.

Notre dernière minute, le 3 Total Knockhout s’élançant lui au milieu du paquet, décevrait franchement en ne terminant pas dans les cinq premiers. Il a toujours bien fait à ce niveau, avec une victoire et cinq places en huit quintés disputés. Ce serait bien la guigne si...

Les pronostics :

2. Wonder Boy

1. Dar Toungi

7. Apollo

9. Game Run

3. Total Knockhout (la dernière minute)

6. Etatique

5. J’acclame

