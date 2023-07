Quinté du jeudi 6 juillet 2023 à Longchamp : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 6 juillet 2023 à Longchamp, le Prix du Petit Pré. Départ à 18h00. 16 partants. Plat. Handicap. 1.600 mètres. Moyenne piste. Terrain souple. Pur-sang de 3 ans.

Entraînée outre-Manche en début de carrière, le 6 Moving Colours a rejoint les boxes d’Henri-Alex Pantall cette saison, courant trois fois, s’imposant dès ses débuts sur notre sol sur la distance qui nous intéresse ici. Bien placée au départ, ce qui va compter sur ce parcours particulier, elle ne sera pas la plus jouée des trois "Pantall" au départ (tous retenus dans notre sélection), mais elle mérite crédit. C’est notre favorite.

Avec Christophe Soumillon, la deauvillaise Quartz du Houley sera également très en vue, plus en tout cas que le 2 Sunday Fudge, supplémentée pour l’occasion et qui devrait apprécier la piste assouplie. Le 5 Une Perle est l’une des moins aguerrie de ce lot assez hétérogène, mais elle vient de Marseille avec des ambitions. Le 11 Adeva cherche sa course et peut également prendre la trouver ici, c’est dire si l’énigme est compliquée...





















































































































































































































































































Les pronostics :

6. Moving Colours

4 Ends of the Earth

15. Quartz du Houley

5. Une Perle

2. Sunday Fudge

12. Sayed

11. Adeva





























































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

5. Une Perle

Résultats du mardi 4 juillet 2023 à Vichy :

Le favori de RTL prend rapidement le galop. L’outsider de RTL (3e) tient se promesses. La sélection indique le Tiercé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info