Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 27 avril 2023 à Longchamp, le Prix de Marly. Départ à 13h50. 16 partants. Plat. Handicap. 1.300 mètres. Nouvelle piste. Terrain très souple. Pur-sang de 3 ans.

Encore un quinté compliqué, pour plusieurs raisons. D’abord c’est le premier de l’année pour les pur-sang de trois ans. On risque donc de manquer de références véritables, beaucoup d’entourages ayant attendu ce genre de courses pour valoriser leurs pensionnaires. Ensuite, la distance et le parcours, hybride bien sûr, où l’on ne peut donner ni l’avantage aux flyers, ni l’avantage aux sprinters. Le terrain enfin, très souple au moment où nous écrivons ces lignes, mais qui s’assèche vite à cette époque de l’année. Seule certitude, les numéros à la corde joueront une nouvelle fois un rôle prépondérant.

Mais quand on n’a dit cela, on n’a rien dit finalement. Nous faisons confiance au 6 Kimi Orenda, supplémentée pour honorer cet engagement. Elle vient de bien faire pour sa rentrée, en s’imposant dans le souple du Bouscat. C’est une première chance, ce qui vaut pour le 13 Don’t Look Up, un « Rouget » n’ayant couru que trois fois, c’est le problème.

L’outsider de RTL, le 9 Pink Ponk, a elle de l’expérience à lui vendre. Traitée convenablement par le handicapeur, elle va apprécier le parcours favorisant la vitesse.

Sorti de là, tout vous est permis. Attention toutefois au 5 Michelangelo, pour lequel on a également payé un engagement supplémentaire. Ce genre de signes ne trompe pas, même s’ils ne correspondent pas à une science exacte.

Les pronostics :

6. Kimi Orenda

13. Don’t Look Up

9. Pink Ponk

3. Half Half

12. Amanda’s Choice

11. Monapia

5. Michelangelo

L’outsider de RTL :

9. Pink Ponk

Résultats du mardi 25 avril à Compiègne :

Le favori de RTL s’impose, l’outsider de RTL se classe 5e. La sélection indique le Tiercé.

