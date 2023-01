Retrouvez les résultats du quinté du jeudi 26 janvier 2023 à Vincennes, le Prix André Meunier. Départ à 13h50. 16 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Trotteurs de 7 et 8 ans. Il fallait jouer le 3, le 14, le 5, le 9 et le 8.

Pour RTL, Dominique Cordier vous conseillait :

Des 7 et 8 ans au départ de ce quinté, autrement dit des trotteurs dans la force de l’âge face à d’autres, prêts à passer de l’autre côté de la colline, s’ils n’y sont déjà. Pour résumer, nous accordons une confiance totale ici aux "G", qui, à l’image de notre favori, le 5 Gendréen, vont faire parler d’eux toute cette année dans des courses de ce genre.

Outre Gendréen, le 3 Galago du Cadran, qui peut encore manquer d’un parcours, devrait bien se comporter puisqu’il retrouve Gabriele Gelormini aux manettes, tandis que notre dernière minute, le 13 Great Tigress, a les moyens de conserver une belle place, elle qui s’était octroyé un accessit d’honneur derrière l’intouchable Grâce du Digeon en septembre dernier.

Des deux « Souloy » au départ, nous regrettons de n’avoir fait une petite place au 1 Zante Laser, qui vient de bien gagner sur ce parcours, mais avons retenu le 8 Gold Voice, parce que c’est le choix de Franck Nivard, qui, entre parenthèses, aurait tout aussi bien pu se mettre aux commandes du 14 Gaelic du Rocher.

Les pronostics :

5. Gendréen

3. Galago du Cadran

13. Great Tigress

8. Gold Voice

9. Ghalie du Goutier

12. Geisha Speed

14. Gaelic du Rocher

Le dernière minute :

13. Great Tigress

Résultats du mardi 24 janvier à Cagnes-sur-Mer :

Le favori de RTL se classe 3e, la dernière minute est disqualifiée.

