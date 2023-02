Quinté du jeudi 16 février 2023 à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du jeudi 16 février 2023 à Vincennes, le Prix de Châteaurenard. Départ à 13h50. 14 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.700 mètres. Grande piste. Trotteurs 7 à 11 ans.

Retenez bien son nom, car si notre favori, le 9 Oracle Tile, avait eu les gains suffisants, il aurait pu se retrouver au départ du dernier Prix de France, où il aurait, à n’en pas douter, défendu une première chance.

Rapide en diable, mais tout aussi à l’aise avec les parcours de tenue, le partenaire de Thierry Duvaldestin devrait disputer l’arrivée ici au 11 Gaspar de Brion, mais aussi à un piquet de chevaux étrangers comme lui.

On peut détacher le 14 Ingo, bien engagé et évoluant sur son meilleur parcours à Vincennes, le 13 Zerozerozette Gar, au plafond des gains également, et le 8 Eric The Eel, notre dernière minute, qui est clairement en condition physique ascendante.

Nous avons par ailleurs fait une place à un gros outsider, le 7 Eastwood Park, car il est associé à Michel Charlot, un bon driver provincial faisant spécialement le déplacement pour le driver. En valeur, c’est un cinquième ou sixième possible... comme tous les autres trotteurs que nous n’avons pas retenus.

Les pronostics :

9. Oracle Tile

11. Gaspar de Brion

14. Ingo

13. Zerozerosette Gar

8. Eric The Eel

1. Cyrano de B

7. Eastwood Park

Le dernière minute :

8. Eric The Eel

Résultats du mardi 14 février à Vincennes :

Le favori de RTL s’impose. La dernière minute déçoit, étant disqualifiée dans la montée.

