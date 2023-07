Quinté du dimanche 30 juillet 2023 à Deauville : les pronostics

Retrouvez les pronostics d’Alexandre Decoopman pour le quinté du dimanche 30 juillet 2023 à Deauville, le Prix des Collectivités locales. Départ à 15h15. R1C3 – 16 partants – Plat – Classe 2 - Première épreuve – Handicap divisé – réf : + 18 – 1900 mètres – Piste en sable fibré – Terrain : Standard - corde à droite – Pour galopeurs de 4 ans et plus.

Les choses sérieuses commencent ce dimanche à Deauville, avec une réunion de premier plan. Au programme, vous aurez pas moins de quatre épreuves de groupe, dont le groupe I Prix Rothschild, une listed, sans oublier votre quinté du jour, le Prix des Collectivités locales, disputé sur le sable. Le 9 Uzel apprécie cette surface et plus particulièrement celle de la Côte normande. Le pensionnaire de Stéphane Cérulis y a enregistré cinq des six victoires de sa carrière. Gardé frais pour ce meeting, il peut faire mouche d’emblée pour sa reprise.

Le 16 Lorenzo de Medici n’est pas en reste non plus sur le parcours qui nous intéresse. Il s’y est produit à trois reprises pour deux succès à la clé. Baissé d’une livre sur l’échelle des valeurs et confié à Maxime Guyon pour l’occasion, on le rachète en confiance. Ne prenez pas au pied de la lettre les derniers échecs du 14 Dragonet, qui ont eu lieu sur le gazon. Véritable spécialiste de la fibré, il sera également muni d’œillères pleines pour la première fois. Troisième de cette épreuve l’an dernier, le 8 Khochenko peut faire aussi bien ce dimanche, d’autant qu’il est pris à une valeur nettement moins haute (39,5 contre 41 en 2022). Il connaît le sable deauvillais sur le bout des sabots. C’est un client !

Notre outsider, le 13 Great Rotation, n’a certes pas été revu en piste depuis le 30 avril. Néanmoins, il a fait l’arrivée des deux Quinté+ qu’il a disputés sur la PSF de Deauville. Son mentor le dit déjà opérationnel au boulot. Vous êtes prévenus… Le 5 Népalais profitera de sa grande forme du moment et peut passer outre sa récente pénalisation au poids. Il peut lutter pour les bonnes places, en compagnie du 4 Indian Pacific, qui n’a jamais été pris à défaut sur ce tracé et qui dépend d’une écurie en grande forme actuellement.















Les pronostics :

9. Uzel

16. Lorenzo de Medici

14. Dragonet

8. Khochenko

13. Great Rotation

5. Népalais

4. Indian Pacific



































































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

13. Great Rotation





Résultats du vendredi 28 juillet 2023 à Cabourg :

Le préféré de RTL n’a pas failli et s’est imposé à la manière des forts dans cet événement. L’outsider de RTL (Hadès de l’Iton) n’a pas trouvé le passage pour finir (9e) et sera à noter sur vos tablettes.