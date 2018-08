Formule 1 : la pôle position pour Lewis Hamilton en Belgique, Ocon 3e

publié le 25/08/2018 à 16:56

Le froid et la pluie ont perturbé ce samedi 25 août les qualifications de ce 63ème Grand Prix de Belgique, 13e manche du championnat du Monde qui se dispute sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps.



À plus de 300 km/h, sur la piste détrempée du tracé des Ardennes Belge, c’est le Britannique Lewis Hamilton qui a réalisé le meilleur temps devant la Ferrari de l’Allemand Sébastian Vettel. C’est la 78e pole position de Lewis Hamilton en Formule 1, sa cinquième à Spa. Il devient ainsi le seul recordman devant Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna et Alain Prost. Vainqueur l’an passé après avoir également réalisé la pôle, le quadruple champio du Monde tentera donc d’aller chercher une 68ème victoire en Grand Prix de Formule 1.

Sur la grille de départ, la troisième place revient au Français Esteban Ocon (Racing Point Force India). "C’est fantastique, merci pour le soutien", a déclaré le Normand sur la grille d’arrivée. "C’est génial après tous ces moments difficiles que nous venons de vivre (NDLR : l’écurie menacée de disparition a été rachetée il y a quelques jours). C’est juste fabuleux. Je suis très heureux".

Pierre Gasly a été éliminé en Q2

Superbe cinquième place également pour Romain Grosjean. Le pilote tricolore de l’écurie américaine Haas réalise sa meilleure qualification depuis le début de la saison. Cinq jours après l’annonce de son transfert chez Red Bull l’an prochain, Pierre Gasly a quant à lui été éliminé en Q2 alors que la pluie n’avait pas encore fait son apparition. Mais sa Toro Rosso manquait terriblement de puissance face à ces concurrentes. "On savait que ce serait compliqué mais nous partons tout de même 10e avec la pénalité de Bottas, donc restons confiants, je vais tout donné".



À noter qu’au cours de ces qualifications, le Finlandais Kimi Räikkönen a réalisé au volant de sa Ferrari le meilleur temps absolu du circuit en 1’41'627 battant ainsi le record établi l’an passé par Lewis Hamilton sur sa Mercedes en 1’42'553. Le départ du GP de Belgique sera donné dimanche 26 août à 15h10 pour 44 tours.