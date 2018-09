Formule 1 : la pole position pour Hamilton à Singapour

publié le 15/09/2018 à 19:20

En nocturne et par près de 30 degrés, c’est le Britannique Lewis Hamilton qui a réalisé le meilleur temps des qualifications en 1’36'015 devant Max Verstappen (Red Bull) et Sebastian Vettel (Ferrari) ce samedi 15 septembre. C’est la 79e pole position du pilote Mercedes qui s’élancera ce dimanche en tête du Grand Prix de Singapour, sur un circuit où il réalise le meilleur temps pour la quatrième fois de sa carrière.



Sur ce circuit bordé de murs de béton, sur lequel il sera très difficile de doubler avec ses nombreux virages serrés et ses rares lignes droites, l’Allemand Sebastian Vettel n’a pas réussi à inquiéter Lewis Hamilton. À sept courses de la fin du championnat, le Britannique possède 30 points d’avance en tête du championnat du Monde.

Du côté des Français, Romain Grosjean (Haas) et Esteban Ocon (Force India) entrent tous les deux dans le top 10 : 8e temps pour Grosjean, 9e pour Ocon. Une belle performance pour les deux tricolores dont l’avenir en Formule 1 n’est toujours pas réglé pour la prochaine saison. Pierre Gasly (Toro Rosso), n’a de son côté pas été à son avantage et partira en 15e position sur un circuit qu’il découvre pour la première fois. "Très déçu mais on ne s’attendait pas à des miracles car nous manquons terriblement de performances depuis le début du weekend", a-t-il réagi.

Le Monégasque Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber), dont le transfert chez Ferrari en 2019 a été annoncé en début de semaine, réalise pour sa part le 13e temps. Comme pour le Grand Prix qui se déroulera de nuit, le seul de la saison, les qualifications se sont déroulées ce samedi en nocturne à 21 heures, heure locale (15 heures, heure française). Départ du Grand Prix de Singapour ce dimanche 16 septembre à 14h10.