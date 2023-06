F1 – GP du Canada : Verstappen décroche la pole position

Que la piste soit sèche ou mouillée, Max Verstappen a poursuivi samedi 17 juin son insolente domination en décrochant le meilleur des temps des qualifications du Grand Prix du Canada sur le circuit semi-urbain de Montréal.

C’est en cette saison 2023 la 5è pole position en huit Grand Prix pour le double champion du Monde en titre, sa 25è depuis son arrivée en F1. Max Verstappen vainqueur l’an passé sur ce même Grand Prix du Canada s’élancera donc en tête devant l’Allemand Niko Hulkenberg (Haas), Fernando Alonso (Aston Martin) et Lewis Hamilton (Mercedes)

Les deux grosses contre-performances de cette séance de qualifications ont été pour le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) qui ne s’élancera qu’en 11è position et pour le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) 12è

Du côté des Français de l’écurie Alpine Esteban Ocon, 6è l’an passé lors du GP du Canada partira en 6è position au volant de sa monoplace. Pierre Gasly ne s’élancera quant à lui qu’en 17è place après avoir été gêné dans son tour que qualification par Carlos Sainz, le Normand évitant de peu l’accident alors qu’il était lancé à plus de 300 km/h.

Le départ du Grand Prix du Canada sera donné dimanche 18 juin à 20h (heure française)



