Martin Luther King : le jour où il a prononcé son célèbre discours

Nous sommes le 28 aout 1963.

Sur les marches du Lincoln Memorial à Washington, Martin Luther King, fait un rêve : Celui que ses 4 petits-enfants vivent un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère.

Martin Luther King rêve qu'en Alabama, un jour, les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main, comme frères et sœurs.



Le discours vibrant de Martin Luther King va entrer dans l'histoire comme l'un des plus importants de l'Amérique moderne et du monde du XXe siècle.

