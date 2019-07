Duel au sommet dans le Grand Quiz RTL !

publié le 22/07/2019 à 12:25

Cher a porté bonheur à nos candidats !

Nos candidats étaient grande forme en ce lundi matin !

En première heure, le Grand Quiz RTL a dû gérer une égalité entre Sandra et Jean-Yves qui totalisaient tous les deux 8 bonnes réponses... C'est finalement notre fleuriste Sandra qui l'emporte grâce à une question chiffrée sur le défilé du 14 juillet.

La seconde partie de l'émission a démarré sur les chapeaux de roues ! Raphaël, notre premier candidat, a tutoyé les records en ne comptant pas moins de 11 réponses correctes : une performance certainement motivée par l'écoute intensive de Cher, sa chanteuse préférée ! Était-il à l'abri de toute concurrence ? Non, Cédric a bien failli lui voler la vedette avec un score de 10 !

Deux victoires amplement méritées aujourd'hui : seriez-vous aussi bon que Sandra et Raphaël ? Pour en avoir le cœur net, inscrivez-vous !

A gagner cette année : un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Venez découvrir l’esprit d’Asterix et ses compères et n'oubliez pas : deux séjours offerts chaque jour ! Découvrez les 47 attractions et spectacles irrésistibles à 35km au nord de Paris.

Profitez de la nouvelle attraction "Attention Menhir !" . Pour la première fois, vivez une aventure exclusive d’Astérix et Obélix dans un film en 4 dimensions avec des effets spéciaux spectaculaires. Préparez-vous à vivre et ressentir toutes les péripéties et surprises d’une aventure pleine d’humour inspirée de l’univers de la BD.



Du 13 juillet au 18 août, c’est l’été gaulois au Parc Astérix ! Le Parc est ouvert jusqu’à 22h, et tous les soirs découvrez le spectacle nocturne « Le ciel vous tombe sur la tête » !

Pour prolonger l’expérience, profitez d’un séjour inoubliable dans l’un des hôtels du Parc Astérix, l’hôtel Les Trois Hiboux ou La Cité Suspendue.

Découvrez l'univers gaulois sur parcasterix.fr

Pour s’inscrire, rien de plus simple :

Envoyez QUIZ par SMS au 74 900 (0,75 cts / sms - 4 sms maximum) ou inscrivez vous en appelant le 3210 (0,50 cts la minute). Pour les candidats belges, appelez-nous au 023376830 ou envoyez QUIZ par SMS au 66 79 (0,55 cts / sms envoyé ou reçu) !

Et qui sait peut être serez vous tiré au sort pour partager fous rires et bonne humeur avec Bruno et Bérénice.