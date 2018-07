1000 euros gagnés ce matin dans le Grand Quiz !

publié le 25/07/2017 à 14:01

Top départ ! On commence l’émission avec notre première candidate, Anne-Charlotte. Accueillie en trombe par « can’t stop the feeling » de Justin Timberlake, Anne-Charlotte est prête à débuter le premier jeu de questions. Le chrono est lancé : 1 minute pour faire le maximum de bonnes réponses… Et notre candidate les enchaîne avec brio, soit 11 réponses correctes d’affilées ! Ce résultat exceptionnel lui certifie un chèque d’une valeur de 1000 euros, félicitations ! « C’est ton destin » s’exclamèrent les Inconnus en studio. Peut-elle cumuler ce gain avec un séjour à Disneyland Paris® ? Pour le savoir, place au candidat suivant, Stéphane, fan de Renaud jusque dans sa voix ! En totalisant 6 points, il permet à Anne-Charlotte de rester dans la course. Isabelle rejoint alors le jeu. Ce gros challenge fait perdre le fil à Caroline Diament, qui s’emmêle les pinceaux. Heureusement, Bruno Guillon remet tout en place et le jeu continu ! Tout comme Isabelle, François le dernier candidat, ne réalise pas un score assez élevé pour remporter la manche. Anne-charlotte devient donc la grande gagnante de l’émission ! En plus d’un chèque de 1000 euros, elle pourra également profiter d’un week-end à Disneyland Paris® !

Bruno Guillon et Caroline Diament préparent le Grand Quiz

Place au soleil espagnol avec Éric, le candidat de la deuxième heure d’émission. Cet amoureux du pays s’essaye à la langue hispanique en compagnie de Bruno Guillon et Caroline Diament : un trio chantant ! L’expédition continue avec la candidate suivante, Martine, qui nous emmène en Alsace. Après avoir goûté ses gâteaux locaux, c’est l’occasion d’écouter Herbert Léonard, son artiste favori. Et si on passait à un air plus rock’n’roll ? Emmanuel arrive et fait vibrer le studio, le « Hellfest festival » reprend vie pendant quelques minutes. Un bon coup de boost, puisqu’il totalise 11 points, le record de cette deuxième manche. Carine, ferme ensuite la marche. La cannoise est reçue telle une star sur la croisette par Bruno Guillon, futur chroniqueur ciné ! Mais Emmanuel est décidément le grand vainqueur ! Mickey viendra prochainement l’accueillir dans les deux parcs Disneyland Paris® !

"RTL vous régale" rend visite au Grand Quiz de l'Été !

Jusqu'à 1000 euros de cadeaux à gagner tout l'été !

Nouvelle parade au Parc Disneyland Paris®

Cette année encore de formidables cadeaux à gagner : des montres, 1000€ et bien sûr le fameux séjour à Disneyland Paris®. Vous connaissez le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne, alors prenons les mêmes Caroline Diament et Bruno Guillon, prêts pour une nouvelle saison du Grand Quiz de l'été. Top c'est parti ... Et cette année encore Disneyland® Paris voit grand...Très grand. Le nouveau spectacle nocturne Disney Illuminations : pendant lequel Mickey rend hommage à 25 ans de magie avec une constellation de feux d’artifices. Vous passerez 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les 2 parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logés pour une nuit à l'Hôtel Sequoia Lodge.

Et les déjeuners vous seront offerts ! Tout au long de l'été, en appelant le 3210 et par sms au 74900 tentez de gagner un séjour pour 4 personnes à l’Hôtel Disney Sequoia Lodge® en demi-pension et avec les entrées pour le Parc Disneyland® et le Parc Walt Disney Studios®.