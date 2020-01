Voyage à bord du paquebot Île-de-France

et Thomas Hugues

publié le 13/01/2020 à 20:00

Avec notre invité l'historien Dorian Dallongeville on part à la découverte des transatlantiques de légende tels que le paquebot Île-de-France. Navire de légende, fleuron de l'art déco, symbole d’un art de vivre à la française inégalé. Les décors étaient confiés aux plus grands artistes de l’époque, il était doté d’équipements novateurs, dont... un hydravion ! Peintures, mobilier, objets : le paquebot est une vitrine de l’Art déco et de l’art du voyage, alors très sophistiqué : le "style paquebot".

Combien de temps fallait-il au paquebot Île-de-France pour traverser l'Atlantique ? Combien de passagers pouvait-il transporter ? Quelles marchandises étaient embarquées à bord pour ce périple ? Combien pouvait coûter un voyage Transatlantique sur un paquebot comme l’Île-de-France ? Qui sont les passagers célèbres que l’on pouvait croiser à bord ?

Notre invité nous racontera que sur ce fameux paquebot était même embarqué... Un hydravion ! Mais ce n'est pas tout, car il y a même eu des naissances à bord, ou encore des mariages, on y trouvait même une chapelle !



à voir : exposition '' L'art Déco, un art de vivre. Le Paquebot Île de France. '' au musée des années 30 de Boulogne-Billancourt.

L'Art déco, un art de vivre - Le Paquebot Ile de France

