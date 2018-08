Aretha Franklin - Think (feat. The Blues Brothers) - 1080p Full HD

publié le 16/08/2018 à 20:00

Alors que le monde de la musique pleure la disparition d'Aretha Franklin, décédée ce jeudi 16 août, les fans se souviennent de la performance de "la Reine de la soul" dans Les Blues Brothers. Nous sommes alors en 1980 et Aretha Franklin, dont la carrière connaît un creux après les succès de Respect et Think en 1967, va rebondir grâce à cette apparition.



Dans cette scène culte des Blues Brothers, Aretha Franklin incarne Mrs. Murphy du "Soul Food Café". Elle tente alors de persuader son mari, qui veut rejoindre le groupe des frères Blues, de rester auprès d'elle et surtout de réfléchir aux conséquences de son départ. Mais lorsque ce dernier lui ordonne de se taire, "Lady Soul" se lance dans une interprétation inédite de Think.

Tout le monde se met à danser autour d'Aretha Franklin, Jake et Elwood Blues compris. Malgré tout, son marie décide de rejoindre les deux musiciens et rend son tablier.