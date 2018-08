publié le 16/08/2018 à 16:39

Le monde de la musique pleure l'une de ses plus grandes icônes. Après 60 ans de carrière, 18 Grammy Awards et 75 millions de disques vendus, Aretha Franklin est décédée le 16 août à 76 ans, après une longue bataille contre un cancer du pancréas. Malade depuis 2010, la chanteuse avait été hospitalisée dans un état critique dans la nuit du 12 au 13 août dernier.



C'est son père - pasteur et militant des droits civiques - qui la pousse à chanter dans la chorale de son église. Aretha Franklin signe avec une maison de disques à l'âge de 14 ans, alors qu'elle est enceinte de son premier enfant. Elle chante d'abord du jazz avant d'affiner son style mêlant soul et R'N'B. En 1967, elle signe son premier tube Respect, une reprise d'Otis Redding.

C'est principalement dans les années 60-70 qu'Aretha Franklin sort ses plus grands succès. Respect, I Say a Little Prayer, I Never Loved a Man (the Way I Love You) ou encore Chain of Fools ont marqué des générations de fans et lui donnent sa couronne de "Queen of Soul".