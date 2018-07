Michel Berger et Daniel Balavoine dans Portraits Croisés de fête

publié le 30/12/2017 à 21:01

Michel Berger (de son véritable nom Michel-Jean Hamburger) est né le 28 novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Son père, Jean Hamburger, est un professeur de médecine réputé, cultivé, secret, à la personnalité complexe. Sa mère, Annette, est une brillante concertiste. L'entourage culturel est de haut vol, la famille Hamburger reçoit en permanence des écrivains ou des grands scientifiques. C'est dans ce cocon créatif que le petit Hamburger va devenir le grand Berger que nous connaissons.

Berger est un chef d'orchestre, il voit plus grand qu'un album, plus loin qu'une chanson. C'est cette motivation constante et cette exigence qui conduiront à la création de Starmania.

Michel Berger sait qu'il veut écrire un conte musical et attaque l'ébauche de "Angelina Dumas".

L'histoire est inspirée par celle de Patricia Hearst, riche héritière, enlevée par une bande de terroristes, qui finit par épouser la cause de ses ravisseurs et prendre les armes.

Pas tout à fait content de son travail, il fait appel à Luc Plamondon pour lui prêter main forte.

En 1976, les rencontres entre les deux hommes sont fréquentes et après plusieurs mois, ils peuvent envisager de sortir un double album. On sait le succès de cette aventure musicale. Le "casting" initial se composait entre autres de Diane Dufresne, France Gall, Fabienne Thibault et Daniel Balavoine.



Admiration réciproque entre Berger et Balavoine

Amis dans la vie, unis par un destin tragique, un indéfectible besoin d'aider l'autre et une admiration réciproque Daniel Balavoine et Michel Berger ont marqué la chanson en la transformant de manière fondamentale.

Etre irréprochable, et oser s'engager. Dire les choses. En chanson, ou avec des mots.

Dont acte. 1983, la radio 95.3 lui propose une chronique quotidienne sur l'actualité qu'il ouvre rituellement par un "Camarades, Camarades" et termine systématiquement par "Il vaut mieux être contre tout ce merdier que dedans". Evidemment, les dents grincent. Lorsque, choqué par la pauvreté, il interpelle les gouvernants pour la création d'une banque alimentaire, les politiques lui repondent que ce n'est pas à un chanteur de se mêler de ça. Seul, son ami Coluche le soutient. Deux ans plus tard, le même Coluche lancera les restos. Il en sera le premier parrain.



