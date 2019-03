"Vive la France" dans A La Bonne Heure !

publié le 27/12/2018 à 12:30

Plongée insolite dans la vie des présidents Français

Grand reporter à Paris Match et auteur de plusieurs best-sellers traduits en de multiples langues, Charlotte Pigozzi a collaboré avec Philippe Goulliaud pour la publication des Photos insolites des présidents de la Ve République (Gründ). Un bel ouvrage dans lequel ils vous proposent de plonger dans la vie des célèbres dirigeants français, du Général de Gaulle à Emmanuel Macron.

"Les photos insolites des présidents de la Ve République" de Charlotte Pigozzi (Gründ)

"Le poids des mots, le choc des photos ", comme nombre de générations nous avons grandi avec ce slogan, rêvé des photographies qui font l'événement et les souvenirs. Après tout, voyager à travers des photos est aussi captivant que de suivre l'actualité sur un portable ! Il y a un quart de siècle, je suis entrée à " Paris Match ", cet intemporel hebdomadaire né dans l'immédiat après-guerre. Toujours très moderne il reste une fenêtre sur le monde. Dès le premier matin, dans le couloir de la rédaction des Champs-Elysées, j'ai été impressionnée par les photos extraordinaires qui constituent l'ADN de ce magazine où se mêlent de Gaulle, Bardot, Giscard, Pompidou, Chirac, Sagan, Mitterrand, Kennedy, Jean-Paul II, Obama, Poutine, Picasso, Johnny Hallyday et maintenant le Pape François et Macron... Des personnages devenus si familiers grâce à nos reporters qu'ils font désormais partie de nos existences. Ainsi, au fil des jours, le choc s'est-il transformé en choix des photos et des émotions. Une sélection à partager avec les lecteurs, mais qui l'a d'abord été avec Philippe Goulliaud, journaliste politique et fin connaisseur de cet univers. Et puisque à deux on voit des choses différentes sur la pellicule et que l'on se complète, nous nous sommes lancés dans cette aventure commune chacun avec notre goût de l'Histoire, notre regard, notre subjectivité, notre irrépressible enthousiasme et notre complicité. C'est pour fêter les 60 ans de la Ve République, qu'avec nos réflexes d'amoureux de l'image nous avons voulu célébrer cet important anniversaire en écrivant ensemble ce livre où l'action politique tire sa force des photos."



La "Douce France" de Jean-Sébastien Petitdemange

En collaboration avec Daniel Berlion, Jean-Sébastien Petitdemange a publié A la Française ! Petit inventaire amoureux ce qui fait la France chez Larousse. A travers l'ouvrage, les deux auteurs évoque l'Histoire, le terroir, les différentes régions, ses habitants et la culture gastronomique de notre beau pays.

"A la Française ! Petit inventaire amoureux de ce qui fait la France" de Daniel Berlion et Jean-Sébastien Petitdemange (Larousse)

"Plongez-vous dans plus de 300 pages étonnantes et passionnantes sur la France pour découvrir les plus beaux trésors du patrimoine, les savoir-faire à la française, les saveurs et spécialités de nos terroirs, ceux qui ont fait la France ou encore nos plus grands champions !

Un magnifique ouvrage à feuilleter rempli de belles illustrations et d’anecdotes savoureuses pour briller en société : les mots régionaux les plus curieux, les expressions les plus mystérieuses, les entreprises les plus anciennes, les personnages les plus célèbres…"

Renaud Capuçon fait son cinéma dans A La Bonne Heure

Violoniste virtuose du répertoire classique, Renaud Capuçon est un passionné de musique de films. Accompagné du Brussels Philarmonic, il a publié Cinéma, son nouvel album. L’artiste y reprend 19 chefs-d’œuvre du 7e Art comme Le Parrain, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, Out of Africa, Mission, La liste de Schindler, Bagdad Café ou encore Le Mépris…



"Cinéma" (Erato), le nouvel album du violoniste Renaud Capuçon

Cet album est un projet qui lui trottait dans ma tête depuis plus de dix ans. L’inspiration lui ait venue après avoir écouté les disques du violoniste Itzhak Perlman dédiés à la musique de films. Parmi les autres artistes qui lui ont donné envie de réaliser Cinéma, le violoniste français cite également le compositeur viennois Erich Wolfgang Korngold qui a consacré sa carrière au cinéma hollywoodien dans les années 30. Il a notamment fait Les Aventures de Robin des Bois (1938) qui figure sur l’album de Renaud Capuçon.



La réalisation de cet album a pris du temps. Renaud Capuçon avait une dizaine de morceaux en tête, seul problème : il ne trouvait pas le bon orchestre pour l’accompagner. Pour le violoniste, tout s’est décanté il y a moins d’un an. Il se sentait enfin prêt pour le faire.





En ce qui concerne les arrangements, certaines compositions étaient déjà écrites pour violon, à l’instar de La Liste de Schindler et Cinéma Paradiso. Pour les autres morceaux, Renaud Capuçon a demandé à Cyrille Lehn et Daniel Capelletti, de choisir les œuvres qu’ils voulaient transcrire. Ils ont ainsi adapté Le Parrain pour violon et orchestre ou encore Légende d’automne. Résultat : Cinéma est un album étonnant dans lequel les fans de Renaud Capuçon retrouveront sa patte. Les autres découvriront le violoniste dans un répertoire grand public et abordable.