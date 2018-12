Vincent Lagaf' : "A une époque, j’ai été odieux"

publié le 29/09/2018 à 12:30

La télé, c'est encore mieux à la radio ! Ce weekend, Jade et Eric Dussart vous le prouvent une nouvelle fois avec leur invité : Vincent Lagaf' ! L'animateur est de retour sur C8 avec Strike.

Lagaf' de retour sur C8 avec "Strike" !

Cette semaine, C8 a lancé la deuxième saison de Strike ! Le divertissement, présenté par Vincent Lagaf' et produit par la société de Cyril Hanouna H2O, est diffusé chaque mercredi en prime time. Pour cette nouvelle salve d'émissions, les règles n'ont pas changées : deux personnalités accompagnent les candidats. Objectif : répondre à des questions de culture générale et jouer au bowling afin d'empocher le plus gros lot possible. Plus les quilles tombent, plus les propositions de réponses seront réduites.

Vincent Lagaf' anime "Strike", tous les mercredis sur C8

Selon Médiamétrie, le lancement de la première saison en mai dernier avait réuni en moyenne 1,3 million de personnes devant la télévision. Le divertissement, diffusé ensuite le jeudi, avait séduit près de 900.000 téléspectateurs. Un véritable tour de force pour la production qui a donc reçu une commande d'épisodes inédits de la part de C8 pour la rentrée.



Pour les deux nouveaux numéros diffusés mercredi dernier, l'émission a fait appel à Kelly Vedovelli, chroniqueuse dans Touche Pas A Mon Poste, et le comédien Rayane Bensetti. Strike a rassemblé près de 657.000 téléspectateurs. Ensuite, c'était au tour d'Hervé Mathoux (Canal+) et le rugbyman Sébastien Chabal de s'élancer sur la piste de bowling devant 595.000 Français. Pour son retour, le jeu de Vincent Lagaf’ avait de la concurrence. En effet, Strike faisait face au Burger Quiz d'Alain Chabat. Le divertissement de TMC a plu à 879.000 téléspectateurs.

