publié le 31/05/2016 à 18:54

Après Sheila, Daniel Cohn Bendit et Florent Pagny, le rappeur JoeyStarr est l'invité du Divan sur France 3. Celui qui est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche se livre énormément lors de l'émission menée par Marc-Olivier Fogiel. L'artiste joue le jeu des confessions et répond sans filtre aux questions même les plus intimes. Il est revient d'ailleurs sur son rapport à l'écriture, à l'argent, aux drogues, aux femmes et sur sa façon de communiquer pour le moins direct. "J'ai ce mode de communication et cette texture dans ma personne qui passe un peu par la colère. J'ai vachement de mal à me faire aider".

Le juré de la Nouvelle Star ne manque jamais d'intransigeance mais lorsque Marc-Olivier Fogiel évoque sa relation avec son père et sa mère retrouvée après des années, l'artiste ne dit mot, la gorge serré par l'émotion. Le rappeur a en effet essuyé de nombreux coups étant plus jeune. L'ancien meneur du groupe NTM est à retrouvé dans Le Divan, mardi 31 mai, à 23h10, sur France 3.