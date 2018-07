VIDÉO - "Secret Story 10" : Julien séduit Maeva sous les yeux de sa bien-aimée

publié le 30/08/2016 à 17:46

Il y a de l'électricité dans l'air dans la Maison des secrets. Le couple de Julien et Sophia bat de l'aile alors que le jeune homme séduit ouvertement une autre colocataire, Maeva. Mais la drague est un jeu : le couple doit rester secret à tout prix, quitte à le mettre en danger. Julien semble être plus enclin à mimer le célibat que sa chérie, qui boude quand celui-ci propose un "massage" et un "strip-tease" à la concurrente. "Mais vous avez chaud ou quoi ? C'est fou non ? Ils sont bizarres", lance la jeune femme, visiblement excédée.





D'autant que l'alibi du couple, Bastien, s'est lui aussi amusé à draguer lourdement Maeva, visiblement ravie d'être au centre de l'attention. Son secret ? Elle est championne de car wash, discipline féminine qui consiste à laver de façon très suggestive et déshabillée de belles voitures, à l'aide de grosses éponges et de beaucoup de savon.