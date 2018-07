VIDÉO - "Secret Story 10" : Bastien compte embrasser Sophia

publié le 31/08/2016 à 17:30

La stratégie du trio Sophia, Julien et Bastien passe à la vitesse supérieure. Rappelez-vous : Julien et Sophia cachent qu'ils sont ensemble dans la Maison des secrets et c'est Bastien qui leur sert d'alibi. Il fait croire au reste des habitants qu'il est attiré par Sophia, tandis que Julien drague Maéva. Sauf que leur technique n'a pas l'air de bien marcher puisque Damien commence à avoir des doutes. Bastien n'a donc pas d'autre choix que d'attirer l'attention avec Sophia.



Dans une vidéo publiée à la mi-journée, on découvre Julien et Bastien à l'écart de la fête. Assis sur le canapé, Bastien décide d'exposer son plan à son ami. "Quand on va aller se coucher, je vais passer dans son pieu pendant 20 minutes... et puis le bisou", explique-t-il. Mais comment Julien va-t-il réagir lorsqu'il verra (ou apprendra) que Bastien a embrassé sa petite amie ? La soirée risque d'être mouvementée...