publié le 04/05/2019

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Marie-Anne Chazel ! Questionnée sur son absence dans les émissions de Thierry Ardisson, la comédienne l'avoue : "Oui, j'y vais pas." La raison ? Peut-être la façon d'interviewer du présentateur, selon elle. Avant d'ajouter : "Je sais pas si je suis souvent invitée à vrai dire."



Marie-Anne Chazel continue en expliquant que le choix des émissions dans lesquelles elle se rend se fait plutôt en fonction des affinités. "Quand il y a un choix d'émission à faire, on va peut-être plutôt vers les gens qu'on connait..." Si l'actrice a autant de réticences à aller dans ce genre de programme, c'est avant tout parce qu'elle n'aime pas se dévoiler. "J'aime pas trop les émissions où on vous demande de parler de vous, de votre vie privée. Moi, je suis quelqu'un d'assez pudique, d'assez réservé, j'aime pas être mal à l'aise."

Sa présence dans tel ou tel programme dépend surtout du film ou de la pièce qu'elle défend. "Je les choisis en fonction du projet que je présente (...) Et je les choisis en fonction de la qualité de l'intervieweur, de la personne dont je pense qu'elle est là pour mettre en valeur ce que les invités présentent et qu'elle n'est pas là pour se mettre en valeur elle-même uniquement."



Marie-Anne Chazel l'avoue, elle n'est pas seule à décider. Elle se réfère à l'équipe qui l'accompagne. "Quand je représente quelque chose, généralement je ne le représente pas seule et c'est une réflexion collective (...) Quel public ça touche (...) Savoir à qui on s'adresse, et qui sera susceptible d'être intéressé !"

Marie-Anne Chazel dans la peau d'une carmélite

Après des séries comme Munch et Engrenages, Nicolas Guicheteau revient sur le petit écran avec une nouvelle création : Les ombres de Lisieux. Dans ce téléfilm policier, le réalisateur plonge le téléspectateur dans un univers entre raison, croyances et folie. Pour porter l'intrigue, il a notamment fait appel à une icone du cinéma français, plus habituée aux comédies, et que l'on découvre dans un rôle tout en sobriété : Marie-Anne Chazel !



La comédienne incarne Sœur Angèle, une religieuse qui cache un lourd secret. Elle se retrouve confrontée à un duo d'enquêteurs, interprété par Flora Bonaventura de la série Commissaire Magellan, et Joffrey Platel (Demain nous appartient), après la découverte d'un cadavre dans le reliquaire de Sainte-Thérèse. Le téléfilm sera diffusé le 18 mai prochain sur France 3 !

Marie-Anne Chazel est Sœur Angèle dans le téléfilm de France 3 "Les ombres de Lisieux"

L'histoire : En plein cœur du carmel de Lisieux, la statue de Sainte-Thérèse semble s’animer. Un miracle ? Il n’en est rien… C’est en fait une mise en scène pour dissimuler le cadavre d’une jeune femme assassinée. Le commandant Thomas Renaud (Joffrey Platel) et le lieutenant Laurène Leterrier (Flore Bonaventura) sont chargés d’élucider ce meurtre peu banal qui les entraînera sur les traces de Sainte-Thérèse. Ils vont alors devoir faire équipe avec la dernière personne à laquelle ils pensaient : Sœur Angèle (Marie-Anne Chazel), une carmélite de Lisieux.