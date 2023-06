Découvrez les Grosses Têtes du lundi 12 juin 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête dont le nom vient toujours après un "beaucoup, passionnément" : Liane Foly. Une Grosse Tête que la troupe des Tambours du Bronx nous envie : Caroline Diament. Une Grosse Tête dont la présence n’est soumise à aucun bémol : Olivier Bellamy. Une Grosse Tête dont l’éditeur chante "dico dico par ci, dico dico par là" : Laurent Baffie. Une Grosse Tête dont le spectacle s’appelle Anesthésie Générale mais qui a plutôt tendance à réveiller tout le monde : Jérémy Ferrari. Et enfin, une Grosse Tête, marseillaise, aussi célèbre dans le monde du cabaret que le Professeur Raoult dans le monde de la chloroquine : Zize Dupanier.









































