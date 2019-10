publié le 24/10/2019 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du jeudi 24 octobre 2019 !



Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui est à l’humour ce que la Joconde est à la peinture… tout le monde veut la voir : Muriel Robin.

Une Grosse Tête dont le sourire est un peu plus prononcé que celui de Mona Lisa : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui est plus attiré par l’homme de Vitruve que par le sourire de la Joconde : Christophe Beaugrand.

Une Grosse Tête qui dans 500 ans aura aussi une exposition sur son œuvre, mais elle sera interdite aux moins de 18 ans : Laurent Baffie.

Une Grosse Tête qui connait mieux Leonard Cohen que Leonard de Vinci : Philippe Manœuvre.

Une Grosse Tête qui, parmi les Italiens venus travailler en France, préfère Verratti à Vinci : Florian Gazan.

