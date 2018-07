publié le 27/12/2016 à 14:30

Ils font partie des personnalités les plus présentes dans la presse française en 2016. Selon une étude révélée ce 19 décembre 2016 et réalisée par Pressedd, la plateforme spécialisée dans la veille d'articles de presse et sur le web, François Hollande, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy sont sur le podium des personnalités les plus médiatisées en 2016. C'est la troisième année consécutive que le chef de l'État arrive en tête de ce classement.



Le classement qui rassemble 1.000 personnalités, toutes nationalités et toutes catégories confondues, a comptabilisé les citations des personnalités les plus reprises dans la presse française en 2016. Cette année encore, le classement ne déroge pas à la règle du "président, candidat à l'Élysée et ex-président" dont le même trio occupait déjà le haut du classement politique en 2015.

Les politiques français en pôle position

François Hollande ouvre ainsi le classement avec 220.698 citations contre 76.744 en 2015. Une différence importante qui s'explique par le fait que cette étude s'est également appuyée pour la première fois sur les médias en ligne en intégrant près de 1.000 sites web.

L'ancien Premier ministre Manuel Valls suit avec 129.633 citations et l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy ferme la marche avec 106.253 citations. Au pied du podium, le candidat malheureux de la primaire Les Républicains, Alain Juppé (4ème), fait face avec 69.527 citations alors que François Fillon arrive trois places plus loin en 7ème position. Emmanuel Macron prend quant à lui la 6ème place. Un classement largement dominé par les politiques français qui trustent 26 places parmi le top 50.



François Hollande arrive premier du top 20 des personnalités les plus médiatisées en 2016, toutes catégories confondues. Crédit : Pressedd

Un bond de 410 places pour Donald Trump

Le président élu des États-Unis, Donald Trump est la première personnalité internationale du classement avec 61.140 citations. L'homme d'affaires américain gagne 410 places et se retrouve à la 5ème position en 2016. Hillary Clinton, candidate malheureuse de l'élection américaine, arrive en 10ème position, derrière Barack Obama (9e). Bachar al-Assad prend la 6ème position du classement des personnalités internationales devant Vladimir Poutine, 8ème.

Donald Trump est la personnalité internationale la plus médiatisée en 2016. Crédit : Pressedd

Côté sport, c'est le capitaine de l'équipe de France, Didier Deschamps, qui arrive en tête des personnalités françaises dont les médias ont le plus parlé en 2016 avec 37.627 citations. Dans les médias, c'est le trublion et très controversé Cyril Hanouna qui arrive en première place avec 9.959 citations devant Johnny Hallyday.



Cyril Hanouna arrive en tête des personnalités dans la catégorie "Culture et médias". Crédit : Pressedd