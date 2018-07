publié le 25/04/2018 à 13:05



On part à la rencontre des Touaregs, cette population nomade installée dans le désert du Sahara, sur un territoire recouvrant plusieurs états de la zone saharienne : Mali, Niger, Algérie, Libye, Burkina Faso, Tchad ou encore Nigeria. Les hommes bleus comme on les surnomme, sont confrontés aujourd’hui à de multiples bouleversements sociopolitiques, climatiques et économiques. On découvre leur histoire avec le journaliste Arnaud Contreras, conseiller scientifique de l'exposition Touaregs.



à voir : L'exposition Touaregs au musée des Confluences de Lyon



