publié le 23/08/2018 à 13:33

Tom Diversy est "toujours en vie", mais dans un état grave. Dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 août 2018, le candidat d'émission de télé-réalité, vu dans La Villa, la bataille des couples (TFX), Friends Trip 4 (NRJ12) et Les Princes de l'amour (W9), a été victime d'un accident de moto, rue Chauvin, à Nice.

Le quotidien Nice-Matin a indiqué que le jeune homme de 24 ans n'était pas décédé, contrairement à ce qu'affirmaient plusieurs rumeurs sur les réseaux sociaux, mais plongé dans un coma. Son pronostic vital est engagé. Magalie Berdah [qui s'occupe de presque tous les candidats de télé-réalité via son agence Shauna Events] a publié un communiqué de presse, dans lequel elle explique que Tom Diversy est dans "le coma, placé sous assistance respiratoire, avec une micro-activité cérébrale". L'agente demande aux fans "de prier" pour le jeune homme.



De nombreux messages de soutien sont apparus sur les réseaux sociaux, fans ou ami(e)s, tous se sont saisi(e)s de leur compte Twitter, pour lui témoigner leur affection. C'est le cas de Astrid Nelsia, ancienne candidate de Friends Trip 4, qui a publié un long texte sur son compte Instagram : "Sachez qu’il se bat, c’est quelqu’un de fort comme il me l’a montré dans Friends Trip, toujours avec le sourire, et a prendre soin des autres".



Bats toi ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/Bn3v41fyY3 — Amélie Neten (@Amelie_Officiel) 22 août 2018