Jade, Ruth Elkrief et Eric Dussart

Aujourd'hui, Ruth Elkrief était l'invitée d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Après quinze années passées à BFMTV, la journaliste a décidé de quitter la chaîne d'information en continu en février dernier. Ce matin pendant l'émission, elle est revenue sur les raisons de ce départ : "Je n'avais pas envie de vieillir sur BFMTV", a-t-elle notamment déclaré.

Depuis le 19 mai, Ruth Elkrief est de retour sur LCI, la première chaîne info créée en France en 1994. Une création à laquelle la journaliste avait d'ailleurs participé. A la rentrée, elle présentera une nouvelle émission dont elle a dévoilé certains détails au micro d'Eric Dussart et Jade. Ruth Elkrief en a également profité pour donner son avis sur CNews et a réagi à l'inquiétude des journalistes d'Europe 1 concernant les rapprochements avec la chaîne info de Canal+.

Ce matin, Ruth Elkrief est revenue sur un moment marquant dans sa carrière : le jour où elle a repris la case du dimanche soir d'Anne Sinclair sur TF1. Nous étions alors en 1999. Malheureusement, le succès n'a pas été au rendez-vous. Un échec difficile à vivre comme l'a raconté la journaliste.

Enfin, elle a aussi évoqué son projet de "Télé-réalité" politique élaboré au début des années 2000 et qui n'a jamais vu le jour. Véritablement passionnée par son métier, la présentatrice se dit toujours prête à prendre l'antenne. Pour cela, elle garde toujours ses dossiers, ses repas et même des vestes de rechange dans sa voiture... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous recommande Domino Challenge ! Jeudi prochain M6 lancera son nouveau concours de domino. Aux commandes du jeu : Stéphane Rotenberg et Issa Doumbia. Le divertissement sera suivi par une émission sur les moments forts de Domino Day, programme référence dans le domaine des briques miniatures. Diffusion le jeudi 24 juin à 21h sur M6. Plus d'information en replay !

Enfin chaque samedi, RTL et Germain Sastre vous emmènent également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs !

