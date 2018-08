publié le 23/08/2018 à 19:19

Le monde de la télé-réalité est en deuil, ce jeudi 23 août. Tom Diversy, candidat de l'émission La Villa, la bataille des couples, est décédé à l'âge de 24 ans. Victime d'un violent accident de moto à Nice la veille, le jeune homme était dans le coma depuis mercredi 22 août.



Magalie Berdah de Shauna Events, son agence de communication, a annoncé son décès sur Twitter ce jeudi : "Je demande à tous de respecter sa mémoire et le temps de deuil. [...] Tom était un garçon solaire et bienveillant. Il restera dans le cœur de tous les gens qui l'ont rencontré (...) sa personnalité aura marqué nos vies, tout comme son sourire", peut-on lire dans le communiqué.

"Repose en paix", "Tu ne méritais pas un tel destin", "Tu vas nous manquer" : les messages de soutien pleuvent sur les réseaux sociaux, autant de la part des internautes que des candidats de télé-réalité. Le Niçois avait pas moins de 255.000 abonnés sur Instagram.

Une vie "healthy"

Tom Diversy était en effet une figure récurrente dans le monde de la télé-réalité. Il est notamment apparu dans 10 couples parfaits sur TFX, Friends Trip sur NRJ12 et Les Princes de l'Amour sur W9. Au fil des émissions, le jeune homme s'était forgé une réputation de personnage sympathique et amusant, toujours en dehors des conflits.



Mais il était surtout connu pour son côté sportif alors que Tom était le candidat "healthy". Grand sportif et mannequin, il n'était pas rare de le voir en photo à la salle de musculation sur les réseaux sociaux. Il a notamment prouvé ses capacités physiques lors de son passage dans l'émission Friends Trip 4 à Bali, qui met en avant plusieurs candidats de télé-réalité dans des épreuves d'endurance.

Hagda, sa dernière histoire d'amour

Les messages de soutien s'adressent également à la Brésilienne Hadga Prata, une autre candidate de télé-réalité. Celle-ci était l'ancienne petite-amie de Tom Diversy. Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés sur le tournage de l'émission 10 couples parfaits en 2016. Mais l'histoire de ce couple est faite de hauts et de bas, de séparations et de réconciliations.



Depuis le début de l'été, Tom et Hagda étaient séparés. Quelques jours après le début de La Villa, la bataille des couples, les deux jeunes gens ont quitté l'émission après avoir mis un terme à leur relation.



Mais depuis l'accident du Niçois, son ancienne compagne s'était manifestée sur les réseaux sociaux, appelant à prier pour lui. "Tom se bat toujours. Tant que son cœur bat, il est là. Priez pour lui", avait-t-elle déclaré dans une vidéo mercredi 22 août, visiblement bouleversée. Depuis son décès, elle ne s'est pas exprimée.