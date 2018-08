Qu'est-ce que "T-Series", la chaîne YouTube en passe de dépasser PewDiePie ?

publié le 31/08/2018 à 18:30

PewDiePie va-t-il devoir rendre sa couronne de roi de YouTube ? Le Suédois de 28 ans, Felix Arvid Ulf Kjellberg, alias PewDiePie, est le vidéaste amateur le plus célèbre de monde. Avec sa chaîne YouTube, il fédère des dizaines de millions d'abonnés, une vraie armée, qui écoute religieusement ses plaisanteries. Il est devenu célèbre pour ses tests de jeux vidéo, face caméra. Son expérience du titre horrifique Amnesia : The Dark Descent, a contribué à lancer sa carrière de youtubeur. Quoi de plus attirant qu'une personne terrifiée hurlant dans un micro ? Aujourd'hui, il compte près de 65 millions d'abonnés et cumule 18,6 milliards de vues.



Mais l'ascension de PewDiePie semble avoir trouvé une limite. Depuis plusieurs mois, le youtubeur multiplie les plaisanteries douteuses et les polémiques froissant quelque peu son auditoire et sa réputation.

Une croissance en berne qui pourrait bien être l'occasion pour la deuxième chaîne la plus populaire de YouTube de ravir à PewDiePie la place de numéro 1. La chaîne indienne T-Series et ses 60 millions d'abonnés pourraient bien dépasser celle du jeune Suédois.

À l'échelle du nombre de vues, la chaîne qui partage des centaines de clips très Bollywood, interviews de célébrités et mini-séries est déjà gagnante. Elle compte plus de 46 milliards de vidéos vues sur l'ensemble de ses contenus (certes plus divers et nettement plus coûteux en terme de production).

L'Empire contre-attaque

D'après le site Social Blade qui compile les données de YouTube et en tire statistiques et graphiques éclairants, T-Series devrait très bientôt monter sur la plus haute marche du podium.

Mais PewDiePie n'a pas l'intention de se laisser faire. Avec son ton, toujours aussi "second degré", il a annoncé qu'il était temps de "riposter" tout en appelant son armée de fans à la rescousse. S'il n'appelait pas à anéantir concrètement cette chaîne rivale, plusieurs de ses fans se sont néanmoins chargés de quelques attaques.



Sous les vidéos musicales indiennes on peut désormais trouver de nombreux commentaires de la "bro fist army", les fans de PewDiePie ou des incitation à signaler les vidéos T-Serie ou mal les noter. Reste à voir si ces mesquineries arriveront à sauver la couronne du l’empereur de YouTube.

