publié le 17/08/2018 à 18:28

Pour cette soirée du 17 août on vous propose un cocktail gagnant : aventure et musique... De l'aventure sur TF1 avec l'émission L'Aventure Robinson, qui fait vivre pendant cinq jours à deux personnalités, connues du grand public, une expérience particulière. Ils sont seuls sur une île déserte et doivent se débrouiller par leur propre moyen et surtout participer à des jeux, où ils gagnent de l'argent pour une association.



Ce soir, c'est un duo assez inattendu qui se prête au jeu : le chanteur Amir et l'ancienne présentatrice Christine Bravo. D'abord largués séparément sur une île, ils doivent passer une nuit, seuls. Pour cela, on leur donne un sac ainsi qu'un kit de survie. Le programme se veut très souriant, ça rit beaucoup, il y a aussi de jolis moments de tendresse et de confidence.

Côté musique, on note la rediffusion de Starmania, sur France 3. Un très beau documentaire, qui retrace l'un des plus célèbre opéra-rock, de Luc Plamandon et Michel Beger. Un pari incroyable pour l'époque, en 1979, puisque seuls les Américains occupaient la place de leader en produisant d'incroyables comédies musicales. Grâce à des images d'archives, on revit toute cette formidable aventure. Le programme est à suivre dès 21 heures.