C'est le rendez-vous hippique le plus glamour et le plus élégant de l'année ! La 170e édition du Prix de Diane Longines se tiendra le dimanche 16 juin prochain. Comme tous les ans depuis 1843, la ville de Chantilly accueillera la plus grande course de pouliche au monde dans son hippodrome.

Le Prix de Diane Longines aura lieu le 16 juin prochain à l'Hippodrome de Chantilly

Cette année encore, l’événement devrait attirer près de 40.000 spectateurs. Ce sera aussi l'occasion pour quelques 400 candidates de participer au Prix de l’Élégance Mademoiselle Diane. Sophie Thalmann, Miss France 1998, aura la lourde responsabilité de désigner la femme qui incarnera le mieux la féminité et remportera le prix. Chapeaux, robes, accessoires, tout sera permis pour étonner le jury !

> Bande-annonce - Prix de Diane Longines 2019

L’heureuse élue aura le plaisir de recevoir des mains de Simon Baker, le héros de la série Mentalist, une montre de la gamme de l’horloger suisse. L’acteur australien récompensera également le jockey, l’entraîneur et le propriétaire du vainqueur de la course. Réservée aux pouliches de 3 ans, Le Prix de Diane réunira les femelles les plus rapides de la planète.

La musique sera aussi à l'honneur ! Après le groupe Naive New Beaters l'année dernière, en 2019 ce sera au tour de Clara Luciani, "révélation scène" aux dernières Victoires de la Musique, d'offrir un showcase exceptionnel au public de l'Hippodrome de Chantilly.

