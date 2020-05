"Plus Belle La Vie", "Demain Nous Appartient", etc. : A quand le retour de vos séries TV préférées ?

publié le 02/05/2020 à 13:54

En ces temps de confinement, Jade, Eric Dussart et toute l'équipe de On Refait La Télé vous proposent une émission adaptée à la situation : Chaque samedi de 11h30 à 12h30 en direct sur RTL, nous sommes au téléphone avec différents invités pour parler télé ! Et ce matin, Jade et Eric Dussart étaient en ligne avec...

- Pierre Palmade que l'on voit à la télé environ tous les deux jours avec des rediffusions de ses spectacles. Et il sera encore ce soir sur France 2 dans une émission de Michel Drucker...

- Pascal Praud qui anime tous les matins sur C News des débats sans concession. Mais avec un grand succès ! Scores d’audience inégalés depuis le début de cette crise pour L'heure des pros...

- C'est la série événement du moment : Why Women Kill sur M6 ! Pour en parler : Lucy Liu. Ou du moins sa voix française...



Enfin, RTL vous emmène dans les coulisses de la télévision si chamboulée par cette crise sanitaire. Dernière victime en date : La série Plus belle la vie sur France 3 ! Les inédits, c’est fini depuis hier soir. Place désormais à des rediffusions. Alors, quand pourrez-vous retrouver toutes vos séries quotidiennes ? La réponse de Benjamin Helfer de Télé Loisirs un peu avant midi...