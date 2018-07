Péri Cochin fait son entrée aux Grosses Têtes

publié le 29/03/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a tout essayé pendant quelques années à la télévision architecte et femme d’affaire.

…Péri Cochin



Une Grosse Tête qui a fait oublier le Rockabilly au profit du « Rock à Philippe ».

… Philippe Manœuvre



Une Grosse Tête avec qui ce n’est pas uniquement à Pâques qu’il faut cacher le chocolat.

… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qu’on entend raisonner de loin et pas seulement pour Pâques.

…Caroline Diament



Une Grosse Tête qui ce weekend va cacher des pots de rillette dans son jardin.

…Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui mange du chocolat uniquement s’il y a de la liqueur dedans.

… Jean-Jacques Peroni

Laurent Ruquier

