Patrick Hernandez est l'invité de Stéphane Bern dans A La Bonne Heure

publié le 28/10/2016 à 11:00

Patrick Hernandez est l’auteur de l’indémodable tube disco Born to be Alive sorti en 1979. Écoulé à plus de 25 millions d’exemplaires, le titre a obtenu 54 disques d’or et est classé troisième tube le plus vendu de tous les temps aux États-Unis.



Dans son autobiographie, Patrick Hernandez revient sur son incroyable vie et le destin de ce titre phare auquel personne ne croyait au départ mais qui va lui permettre en quelques mois de devenir millionnaire. Ce livre est l’histoire d’un succès, un succès phénoménal que l’on doit bien sûr aux producteurs de la chanson mais aussi en grande partie à son interprète qui en est également l’auteur et le compositeur.

"Alive !" de Patrick Hernandez aux éditions Mareuil

Personnage excentrique au look de dandy, Patrick Hernandez raconte que tout ne fut pourtant pas si facile notamment "l’après Born" où ruiné et endetté, il dut repartir de zéro. À l’heure où la variété des années 80 est devenue mythique, le chanteur révèle les coulisses du show-biz de l’époque et les retrouvailles de la tournée Stars 80 avec laquelle il va de concert en concert à travers toute la France.



"Star 80 - 10 ans déjà !" en tournée

