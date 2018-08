publié le 28/08/2018 à 20:48

"Je dis ouf ! C'est bien", se réjouit Brigitte Bardot sur RTL. Comme tous les Français, y compris le chef de l'État, elle a appris par surprise mardi 28 août dans la matinée la démission de Nicolas Hulot du gouvernement d'Édouard Philippe. "Je pense qu'il n'était pas du tout à sa place, il ne faisait pas ce qu'il aurait du faire, il était inutile, juge encore l'actrice engagée pour la cause animale. Il faudrait qu'il soit remplacé par quelqu'un de plus efficace".



Brigitte Bardot reproche à l'ancien ministre de la Transition énergétique de ne pas avoir eu assez de volonté : "Quand on vous empêche de faire quelque chose, on essaye de le faire quand même, avec tous les moyens dont on dispose quand on est ministre, ou alors c'est que l'on n'a pas la capacité d'imposer son autorité et qu'à ce moment-là, il vaut mieux partir".

Brigitte Bardot n'a jamais caché son avis sur le cas Hulot. Elle l'avait déjà traité de "trouillard" qui ne "sert à rien", au courant du mois d'août et avait souhaité son départ du gouvernement.

Pourtant, au début du quinquennat, elle était "ravie" par sa nomination car elle le "connaissait bien" et qu'elle était "sûre qu'avec lui on arriverait à faire quelque chose d'important pour les animaux, je dis bien pour les animaux", martèle-t-elle.