publié le 24/04/2021 à 12:30

Aujourd'hui, Michel Field était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé. Début avril, il a publié Paris émois aux éditions Mialet-Barrault. Un ouvrage dans lequel il souligne les émotions que lui procure la capitale mais aussi celles qu'il a vécues lors des moments forts de sa vie.

Ce matin pendant l'émission, Michel Field a révélé le nom de cette célèbre émission de télé-réalité qu'il aurait pu présenter : "Je suis heureux de ne pas avoir présenté cette connerie", a-t-il notamment déclaré.

Le directeur du pôle culture de France Télévisions a également levé un peu plus le voile sur le futur de la chaîne Culturebox mais aussi de 6 à la maison, le magazine d'Anne-Elisabeth Lemoine pour la rentrée prochaine. Il a évoqué la diversité au sein du groupe du service public et a souligné l'importance de représenter "plus justement" la société française à l'antenne. Michel Field a aussi donné son avis sur l'éviction de Patrick Sébastien de France Télévisions. Il a réagi au retour de Darius Rochebin sur LCI, après la mise en cause du journaliste suisse dans une affaire de harcèlement.

L'ancien présentateur du Cercle de minuit est aussi revenu sur ses rapports, parfois très tendus, avec Jean-Pierre Elkabbach, au cours de sa carrière. Enfin, Michel Field a dévoilé une drôle d'anecdote sur ce grand acteur qui a confondu eau et vodka lors d'une de ses émissions à la télévision... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous recommande HPI ! Entre enquêtes et comédie, la nouvelle fiction policière de TF1 est portée par Audrey Fleurot.

La série suit les aventures de Morgane Alvaro, 38 ans, trois enfants et 160 de QI, qui voit son destin de femme de ménage chamboulé lorsque ses capacités hors norme sont repérées par la police. Elle se voit alors proposer un poste de consultante. Problème : Morgane déteste les flics. HPI sera diffusée à partir du 29 avril sur TF1. Plus d'information en vidéo !

Les infos télé de la semaine

