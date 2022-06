Les Grosses Têtes s'invitent au Festival de Carcassonne !

Pour la dernière émission de la saison, l'équipe des Grosses Têtes voit les choses en grand. Le jeudi 30 juin 2022, à l'occasion du Festival de Carcassonne, la mythique émission de RTL quitte le Grand Studio de Neuilly-sur-Seine et investit le théâtre Jean-Deschamps, au pied des remparts de la Cité Médiévale. Après Troyes et Bruxelles, c'est la troisième délocalisation cette saison pour Les Grosses Têtes.

Plus de 3.000 personnes ont déjà réservé leur place pour accueillir Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes Steevy Boulay, Arielle Dombasle, Yoann Riou, Sébastien Thoen, Yann Moix et Liane Foly. 2h30 de rire au programme, et une Valise RTL qui contiendra pour la première fois un chèque extraordinaire de 15.000 euros. La Valise la plus fournie de toute l'histoire de RTL ! Pour participer et tenter de la remporter , envoyez dès maintenant le mot "VALISE" au 74 900 (0.75 cts d'euro par SMS).

Enregistrée le jeudi 30 juin à 20h30 depuis Carcassonne, la dernière émission des Grosses Têtes cette saison sera diffusée le lendemain, vendredi 1er juillet, à partir de 15h30 sur RTL, et le 4 juillet 2022, à 21h, sur la chaîne Paris Première. C'est la 2è fois de son histoire que le Festival de Carcassonne accueille les Grosses Têtes. En 2017, Laurent Ruquier s'était déjà rendu au cœur de la ville fortifiée avec Jeanfi Janssens, Elie Semoun, Isabelle Mergault, Steevy Boulay, Bernard Mabille et Caroline Diament.

