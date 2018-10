Les filles de l'été dans A La Bonne Heure

publié le 06/07/2018 à 12:30

Du 9 juillet et au 26 août, RTL se met à l'heure d'été ! Pendant près de deux mois, votre radio préférée vous propose une grille dans laquelle se mélange détente, découverte du patrimoine, jeux et confidence. Et pour incarner cette antenne estivale : quatre nouveaux visages ! Ainsi, Bérénice Bourgueil, Luana Belmondo, Christine Kelly et Stéphanie Loire vous donnent rendez-vous tout au long de la semaine. Cet été, les filles prennent le pouvoir sur RTL !

LA SEMAINE

05:00 / 6:30 "RTL PETIT MATIN"

Entre musique et information, c'est Bérénice Bourgueil qui vous réveillera dès l'aube tout l'été. Comédienne mais également animatrice télé et radio célèbre en Belgique,elle y présente notamment le Super Quizz sur BelRTL.

11:00 / 12:30 "RTL VOUS RÉGALE"

Cette année, le duo Jean-Michel Zecca et Jean-Sébastien Petitdemange accueillera Luana Belmondo pour ses premiers pas à la radio. L'ancienne chroniqueuse de C à Vous donnera aux auditeurs de RTL ses astuces cuisine et partagera également sa culture culinaire internationale.



5 :00 / 7/00 "RTL PETIT MATIN"

Le weekend, Stéphanie Loire prend la place de Bérénice Bourgueil et anime l’antenne avec un programme énergique et joyeux. Au menu : musique, jeux et chaque demi-heure, les journaux de la rédaction.



11 :30 / 12 :30 "ET SI..."

Chaque samedi, Christine Kelly incarnera une nouvelle émission intitulée "Et si..." Son but ? Vous faire découvrir la vie de ses invités exceptionnels en leur posant cette simple question : "Et si...". L'animatrice plongera dans leurs souvenirs mais aussi leurs désirs les plus profonds. Ainsi, elle recevra : Arsene wenger, Audrey Lamy, Tony Parker, Cyril Hanouna, Plantu, Isabelle Carré et Elie Semoun.



Stéphane Bern et sa bande vous laissent donc entre de bonnes mains et vous souhaitent un bel été à l'écoute de RTL. A La Bonne Heure revient le 27 août à partir de 11H . Bonnes vacances !

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart, Régis Mailhot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Après avoir fait le tour de France avec son spectacle Citoyen et séduit plus de 40.000 spectateurs, Régis Mailhot a choisi le théâtre des Deux ânes pour faire sa rentrée politique. Accompagné chaque soir d’un invité (Stéphane Rose, Thierry Rocher, Didier Porte…) pour une revue de presse d’actualité, retrouvez l’humoriste vedette de RTL et pilier de la revue de presse sur Paris Première dans un spectacle terriblement désobéissant !

